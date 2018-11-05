В Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района можно получить дополнительное профессиональное образование

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-05T11:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Направление безработных граждан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование – одна из услуг Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Среди профессий, на которые можно обучиться, - каменщик, маляр, стропальщик, токарь, флорист, повар и многие другие.

С начала года специальность парикмахера получили 30 человек, некоторые из которых устроились на постоянное место работы ещё во время обучения. Большинство из них показали высокий уровень подготовки и не раз принимали участие в городских проектах – к примеру, в «Тюменской марке». На этом масштабном мероприятии несколько человек, получившие специальность парикмахера, провели мастер-классы и показали своё мастерство.

По словам тюменки Екатерины – одной из тех, кто получила эту специальность – она в первый раз участвовала в таком мероприятии. Благодаря полученному опыту, девушке удалось создать причёску любого уровня сложности.

- Я даже не думала, что благодаря новой профессии передо мной откроются такие возможности. Моему ребенку исполнилось три года, а молодых мам работодатели не особо жалуют, поэтому настроена я была не очень оптимистично. Однако работу нашла еще во время обучения, - рассказала она.

Подробности об услуге профобразования и дополнительного профобразования можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (3452) 27-36-05.