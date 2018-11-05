Котлетки «Тюменского бройлера» набирают всё большую популярность

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-05T10:08:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжается масштабная модернизация. Кроме строительства новых птичников, предприятие планирует закупить новое оборудование, которое можно будет использовать для производства полуфабрикатов.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, стратегия развития подразумевает увеличение выпуска кулинарной продукции. Дело в том, что спрос на полуфабрикаты с каждым годом всё увеличивается, поэтому переработкой мяса на «Бройлере» будут заниматься всё больше и больше.

- В частности, это касается котлет. Покупатели уже оценили преимущества приготовления этих полуфабрикатов и их вкусовые качества, так что будем работать над совершенствованием всех процессов, связанных с производством продукции, - отметила Оксана Величко.

Совсем скоро предприятие планирует купить современную автоматическую линию для производства котлет, что позволит выпускать котлеты с начинкой и увеличить объёмы продаж в 2-3 раза.