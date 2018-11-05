2018-11-05T08:20:52+03:00
Общество

Пятнадцатилетняя девочка перекрасила дома одиноких пенсионеров в Ялуторовске

На всё про всё у них ушло 12,5 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пятнадцатилетняя девочка перекрасила дома пенсионеров в ЯлуторовскеПятнадцатилетняя девочка перекрасила дома пенсионеров в ЯлуторовскеФото: pixabay.com
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Ялуторовские школьники покрасили дома одиноких пенсионеров – на эти цели им потребовалось 70 литров краски, кисти и валики. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на всё про всё у них ушло 12,5 тысяч рублей – это средства, полученные в грантовом конкурсе молодёжных инициатив «Под парусом мечты».

Идея проекта появилась у 15-летней Александры Аталыкловой, которая весной покрасила забор у своей бабушки. Девочка подумала: то же самое можно сделать и у других пенсионеров, у которых, возможно, нет детей и внуков. Как рассказала руководитель Добровольческого центра Татьяна Исакова, адреса пенсионеров, чьи дома нуждались в покраске, предоставили в городском совете ветеранов. Сначала работу хотели сделать летом, но из-за дождей доброе дело пришлось отложить до весны.

Помочь Саше в этом нелёгком деле вызывались такие же школьники-волонтёры. Сначала они снимали старую краску с домов, а потом покрывали новой. Работу Александру оценили не только пенсионеры, но и жюри областного этапа конкурса «Доброволец России-2018» - девушка победила в номинации «Рождённые помогать». Итоги заочного тура подведут 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.

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