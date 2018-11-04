Студенты ТВВИКУ с мальчишками из неполных семей прошли "Базу героев"

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-04T18:16:24+03:00

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Проект для детей из неполных семей организуют активисты Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" вместе с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Под мальчишек, которых воспитывают только мамы, адаптируют военно-патриотический турнир "База героев": преодолевать дистанцию вместе с ребятами будут воспитанники старших курсов училища.

По словам директора ТРОО "Страйкбол Урала" Максима Шереметьева, уже есть предварительная договоренность с руководством ТВВИКУ, направлены документы на согласование начальнику училища. После официального подтверждения и одобрения инициативы общественники определятся с датой проведения и откроют регистрацию на турнир.

Регистрация на мероприятие и вся информация будут в группе Центра семейных и молодежных инициатив "База героев". Общественники уже осмотрели территорию военного училища, прикинули, что и где будет проходить. Площади позволяют организовать турнир для сотни детей, поэтому на "Базе героев" ждут не только ребят из областного центра, но и из районов.

- Это будет пилотным проектом, и если все пройдет хорошо и обратная связь будет позитивной, мы сможем организовывать такие турниры на постоянной основе. Мы понимаем важность такого вида наставничества, ведь когда мальчишку воспитывает только мама - он зачастую вырастает слабым, ему не хватает мужского плеча. Будем помогать таким семьям, - заверил Максим Шереметьев.