2018-11-04T18:04:28+03:00
Происшествия

В Тобольске избили водителя «скорой», прибывшего на вызов

Напуганные медработники боялись покинуть машину
Алена Кульмухаметова
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Испуганные медики заперлись в машинеИспуганные медики заперлись в машинеФото: Татьяна Коркина
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Нападение на водителя скорой медицинской помощи случилось накануне в тобольском микрорайне Иртышский возле дома №1 в Речпорту. Как сообщает Tobolsk.ru, медики прибыли на вызов к пациенту около девяти вечера

Когда скорая помощь подъехала к месту назначения, к машине подошёл неизвестный и начал кричать. Бригада медиков испугались и закрылась в «скорой».

С прибывшими на место ЧП сотрудниками полиции вышел поговорить водитель "скорой". В этот момент к нему подошёл ещё один тоболяк и начал избивать мужчину. Очевидцы сообщили, что нападавший был вооружён металлическим предметом. Водитель получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

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