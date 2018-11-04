В Тобольске избили водителя «скорой», прибывшего на вызов
Нападение на водителя скорой медицинской помощи случилось накануне в тобольском микрорайне Иртышский возле дома №1 в Речпорту. Как сообщает Tobolsk.ru, медики прибыли на вызов к пациенту около девяти вечера
Когда скорая помощь подъехала к месту назначения, к машине подошёл неизвестный и начал кричать. Бригада медиков испугались и закрылась в «скорой».
С прибывшими на место ЧП сотрудниками полиции вышел поговорить водитель "скорой". В этот момент к нему подошёл ещё один тоболяк и начал избивать мужчину. Очевидцы сообщили, что нападавший был вооружён металлическим предметом. Водитель получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
Злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.