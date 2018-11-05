2018-11-05T07:07:06+03:00
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В Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте

План на 2018 год с успехом выполняется
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на улице МельникайтеВ Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на улице МельникайтеФото: Татьяна Коркина
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Заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков рассказал, что план на 2018 год по ремонту 220 км автодорог регионального значения с успехом выполняется. Подводя итоги дорожного строительства за 9 месяцев 2018 года, он отметил, что населённые пункты Упоровского и Ярковского районов уже почти соединены дорогами с щебёнкой.

Самые крупные областные проекты по строительству и реконструкции автодорог осуществляются в Тюмени. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Андрея Чистякова, осталось достроить 3 км восточного обхода вокруг Тюмени и все 55 км объездной дороги будут закольцованы.

- Это позволит существенно снизить интенсивность движения транзитного транспорта в центре города, - отметил он.

Также в этом году начались работы по строительству развязки на ул. Монтажников и продолжены работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте, с развязкой на Дамбовской. Андрей Чистяков отметил, что эти работы продолжатся и в следующем году.

Отметим, что в Тюменской области с успехом реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает ремонт и строительство дорог внутри крупных российских агломераций.

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