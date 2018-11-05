В Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте
Заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков рассказал, что план на 2018 год по ремонту 220 км автодорог регионального значения с успехом выполняется. Подводя итоги дорожного строительства за 9 месяцев 2018 года, он отметил, что населённые пункты Упоровского и Ярковского районов уже почти соединены дорогами с щебёнкой.
Самые крупные областные проекты по строительству и реконструкции автодорог осуществляются в Тюмени. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Андрея Чистякова, осталось достроить 3 км восточного обхода вокруг Тюмени и все 55 км объездной дороги будут закольцованы.
- Это позволит существенно снизить интенсивность движения транзитного транспорта в центре города, - отметил он.
Также в этом году начались работы по строительству развязки на ул. Монтажников и продолжены работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте, с развязкой на Дамбовской. Андрей Чистяков отметил, что эти работы продолжатся и в следующем году.
Отметим, что в Тюменской области с успехом реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает ремонт и строительство дорог внутри крупных российских агломераций.