Тюменцев предупреждают об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-04T17:44:36+03:00

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Начавшийся днём дождь в течение нескольких часов перейдёт в мокрый снег. Об этом сообщают синоптики тюменцев.

«4 ноября на федеральных трассах ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской областей ожидается снег, местами мокрый», - говорится в сообщении.

«Уралуправтодор» информирует, что дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по трассам. Однако, они просят водителей отнестись с понимаем: быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим и не создавать препятствий для работающей спецтехники.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).