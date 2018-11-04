Тюменцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Начавшийся днём дождь в течение нескольких часов перейдёт в мокрый снег. Об этом сообщают синоптики тюменцев.
«4 ноября на федеральных трассах ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской областей ожидается снег, местами мокрый», - говорится в сообщении.
«Уралуправтодор» информирует, что дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по трассам. Однако, они просят водителей отнестись с понимаем: быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим и не создавать препятствий для работающей спецтехники.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).