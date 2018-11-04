2018-11-04T17:31:44+03:00
Общество

Антологию тюменских комиксов презентуют в Швеции

Тюмэн — персонаж комический, имеющий суперспособности, но способный разобраться со своей жизнью
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Совладелец тюменской лавки комиксов SpaceCow, художник-иллюстратор Виталий Лазаренко презентует тюменские комиксы в Швеции.

С 8 по 14 ноября российские комиксисты в составе делегации от посольства Швеции в Москве посетят знаменитую Школу комиксов в Мальмё, сообщает «Вслух. ру».

Также в Space Cow уточнили, что 16-17 ноября команда тюменских комиксистов едет в Москву, чтобы поучаствовать в Российско-Германском форуме креативных индустрий Art-Werk с выставкой своих работ.

Напомним, уже на протяжении нескольких лет в Тюмени издает анталогия комиксов местных авторов Black Milk. Изначально фанатский проект, затеянный двумя любителями комиксов Виталием Лазаренко и Георгием Елаевым стал культурным феноменом для областной столицы. Наибольшую популярность в России и за ее пределами получил супергерой Елаева Тюмэн — персонаж комический, имеющий суперспособности, но способный разобраться со своей жизнью.

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