СЕГОДНЯ 06:07 2018-11-05T06:07:16+03:00

Тюменцы всё чаще звонят в полицию, сообщая о неадекватных пьяных водителях Фото: Татьяна Коркина

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В регионе значительно снизились показатели аварийности на дорогах по вине пьяных водителей, об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Виталий Давыдов. По его словам, чтобы этого добиться, Госавтоинспекция, региональное правительство, СМИ и общественники приняли профилактические меры, направленные на формирование нетерпимости к нетрезвому вождению у жителей области.

- Все чаще граждане сигнализируют в полицию о неадекватных водителях, водителях с признаками опьянения, что позволяет вовремя остановить людей, севших за руль нетрезвыми, - рассказал он.

Так, число погибших в «пьяных» ДТП в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти в три раза (27 против 72). число раненых уменьшилось более чем на 15%.

Тем не менее, работы ещё много: порядка 7 тыс. пьяных водителей отстранили в этом году от управления транспортом, причём почти 1 тыс. человек садились за руль в нетрезвом виде повторно.