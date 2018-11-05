2018-11-05T05:49:16+03:00
Общество

Погода в Тюмени 5 ноября: пройдёт мокрый снег

Днём до +2
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 5 ноября: пройдёт мокрый снегПогода в Тюмени 5 ноября: пройдёт мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 5 ноября, ожидается облачность с прояснениями, ночью осадки (снег, мокрый снег), днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, в отдельных районах отложение мокрого снега, ветер западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура ночью 0…-5… C, днем -3…+2…С.

По народному календарю 5 ноября – день памяти одного из апостолов от семидесяти — Иакова (Якова) Младшего. Наши предки на Руси подмечали, что в в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял – значит, зима будет мягкой, а лето — урожайным.

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