2018-11-04T16:20:24+03:00
Общество

Тюменская «Точка возврата» поможет исправиться «трудным» подросткам

Большим подспорьем в приобщении ребят к труду стали трудовая и слесарная мастерские
Алена Кульмухаметова
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Комплекс мер «Точка возврата», разработанный специально для трудных подростков Тюменской области, успешно работает.

На территории Омутинского района это направление развивает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Большим подспорьем в приобщении ребят к труду стали трудовая и слесарная мастерские. Трудовая оборудована современной бытовой техникой и кухонным инвентарем.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, подростки получают здесь навыки самообслуживания, кулинарии, учатся приводить в порядок одежду, заодно знакомятся с профессиями повара, швеи. Причем интерес к таким занятиям проявляют не только девочки. С 1 июля текущего года, когда начала работать трудовая мастерская, в ней успели пройти курс занятий 29 человек.

По последнему слову техники оборудована и слесарная мастерская, которая открылась для ребят с 1 октября. По программе дополнительного образования «Слесарное дело» здесь уже обучились пять подростков. Мальчики своими руками сделали скворечники и подарки для мамы – скалки.

Реальные умения и навыки сделают жизнь ребят более интересной, помогут заполнить досуг и найти новых друзей.

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