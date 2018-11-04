В Тюменской области из-за рубежа ждут соотечественников востребованных профессий

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-04T14:27:41+03:00

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В Тюменскую область переселяют соотечественников, проживающих за рубежом. Главное условие для получения господдержки – обладать востребованной на территориях вселения профессией.

Пять лет подряд в Тюменской области реализуется государственная программа под названием «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Она будет действовать до 2020 года, ее территориями-участниками стали городские округа Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово, а также 17 муниципальных районов. Для получения господдержки соотечественникам необходимо обладать такой профессией, в которой в данный момент нуждаются жители территории вселения. Так, среди самых востребованных остаются вакансии врачей, медсестер, стоматологов, бухгалтеров, ветеринаров, учителей, агрономов и инженеров. А в дом культуры Бердюжского района даже требуются вокалист и балетмейстер.

Список доступных вакансий регулярно обновляется на официальном сайте программы в целях обеспечения самостоятельности мигрантов в выборе работы. Само трудоустройство на момент переезда программой гарантируется.