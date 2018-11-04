Тюменская поэтесса Вера Худякова выпустила книгу для юных читателей и их родителей
«Как привыкнуть к чуду?» - так называется новая книга тюменской поэтессы Веры Худяковой. Она адресована юным читателям и их родителям.
Книга состоит из трёх разделов, в которых представлены стихи разных лет. Они - о детстве с его открытиями и маленькими чудесами, радостями и горестями, чутким постижением мира.
Один из разделов сборника посвящён детским воспоминаниям о родителях и малой родине поэта. Яркие иллюстрации молодой художницы Любови Самойловой прекрасно дополняют стихи автора.
Книга стала пятой в творческой биографии поэтессы. Вера Викторовна Худякова много лет проработала учительницей словесности в поселке Коммунар.