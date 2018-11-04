2018-11-04T13:25:50+03:00
Общество

Тюменская поэтесса Вера Худякова выпустила книгу для юных читателей и их родителей

Яркие иллюстрации молодой художницы Любови Самойловой прекрасно дополняют стихи автора
Алена Кульмухаметова
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Новую книгу выпустила тюменская поэтессаНовую книгу выпустила тюменская поэтесса
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«Как привыкнуть к чуду?» - так называется новая книга тюменской поэтессы Веры Худяковой. Она адресована юным читателям и их родителям.

Книга состоит из трёх разделов, в которых представлены стихи разных лет. Они - о детстве с его открытиями и маленькими чудесами, радостями и горестями, чутким постижением мира.

Один из разделов сборника посвящён детским воспоминаниям о родителях и малой родине поэта. Яркие иллюстрации молодой художницы Любови Самойловой прекрасно дополняют стихи автора.

Книга стала пятой в творческой биографии поэтессы. Вера Викторовна Худякова много лет проработала учительницей словесности в поселке Коммунар.

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