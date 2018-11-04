2018-11-04T12:27:36+03:00
Общество

Тюменские мамы в декрете развивают бизнес

Наиболее востребованы услуги красоты
Алена Кульмухаметова
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Молодым мамам в период отпуска по уходу за маленьким ребенком найти свой путь и заново включиться в активную трудовую деятельность в Тюменской области им помогают центры занятости населения.

Так, по информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, Надежда Мульцина из Нижнетавдинского района воспитывает трех детей одна. Единственной возможностью заработка для нее в селе стало открытие собственного бизнеса.

Парикмахерскую молодой индивидуальный предприниматель открыла при содействии Центра занятости населения Нижнетавдинского района в марте 2017г. Благодаря финансовой помощи, Надежда приобрела всё необходимое оборудование, подобрала и сняла в аренду помещение.

Услуги парикмахеров всегда востребованы и парикмахерская «Ника» популярна у односельчан.

Это только один пример, а в целом за 9 месяцев 2018 года при содействии органов службы занятости собственное дело открыли 173 жителя Тюменской области.

По статистике наиболее востребованные виды деятельности: услуги парикмахерских и салонов красоты, дополнительное образование детей и взрослых, производство

верхней одежды, розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами и т.д.

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