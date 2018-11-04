Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём народного единства

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-04T11:00:08+03:00

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Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, на Цветном бульваре продолжаются. Тюменцев со сцены поздравил губернатор области Александр Моор.

- Это праздник большой и Великой России. Это день единения людей, которые не разделяют своё прошлое, настоящее и будущее, болеют за её судьбу и берут ответственность за её будущее. Этот день обращает нас к истории Великой страны. Заставляет нас осознать основные поворотные события, которые происходили, и сделать один самый главный вывод – наша страна велика тем, что един и сплочён Великий народ.

Сегодня, учитывая опыт наших предков, делая важные выводы из истории, мы с вами успешно решаем задачи, которые стоят перед нами на пути развития.

Тюменская область сегодня один из лидеров России по развитию и это благодаря ежедневному и плодотворному труду многих поколений наших земляков. Я уверен, что все вместе мы направим созидательную энергию на совершение добрых дел, мы сможем сделать нашу страну могущественной, а Тюменскую область процветающей, - говорилось в обращении.

Отметим, что массовое гуляние, концертные площадки будут работать в центре Тюмени на протяжении дня. Тюменцев не пугает хмурая погода. Отметить праздник вместе с детьми, близкими и коллегами на Цветной бульвар пришли тысячи горожан.