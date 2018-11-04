2018-11-04T11:03:12+03:00
Общество

Тюменцы празднуют День народного единства на Цветном бульваре

Город празднует День народного единства
Алена Кульмухаметова
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Большой триколор развернули на Цветном бульвареБольшой триколор развернули на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Хмурая погода не испугала патриотичных жителей Тюмени. На Цветном бульваре, где расположены различные площадки для празднования Дня народного единства, собрались с флагами, лозунгами и транспарантами тысячи тюменцев.

Горожане пришли с транспарантами и флагами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожане пришли с транспарантами и флагамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

На площади развернули огромный российский триколор.

Многие пришли семьями. Настроение у людей отличное. Сцена, где звучат слова поздравления, окружена тюменцами.

На сцене происходит самое интересное Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На сцене происходит самое интересноеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Уважаемые граждане! Позвольте мне от имени Общественной палаты Тюменской области сердечно поздравить Вас с днём единства народа. Сегодня очень важно консолидировать наше гражданское общество, выстраивая диалог власти и граждан, общественных институтов, - обратился к тюменцам председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

Геннадий Чеботарёв поздравил тюменцев Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Геннадий Чеботарёв поздравил тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

После приветственных слов и поздравлений, начнётся концерт. Кроме того, сегодня на Цветном бульваре тюменцы хором исполнят гимн России.

Люди массово исполнят гимн России Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Люди массово исполнят гимн РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо этого на различных площадках города состоятся митинги, акции и конкурсы.

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