Тюменцы празднуют День народного единства на Цветном бульваре

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-04T11:03:12+03:00

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Хмурая погода не испугала патриотичных жителей Тюмени. На Цветном бульваре, где расположены различные площадки для празднования Дня народного единства, собрались с флагами, лозунгами и транспарантами тысячи тюменцев.

Горожане пришли с транспарантами и флагамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

На площади развернули огромный российский триколор.

Многие пришли семьями. Настроение у людей отличное. Сцена, где звучат слова поздравления, окружена тюменцами.

На сцене происходит самое интересноеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Уважаемые граждане! Позвольте мне от имени Общественной палаты Тюменской области сердечно поздравить Вас с днём единства народа. Сегодня очень важно консолидировать наше гражданское общество, выстраивая диалог власти и граждан, общественных институтов, - обратился к тюменцам председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

Геннадий Чеботарёв поздравил тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

После приветственных слов и поздравлений, начнётся концерт. Кроме того, сегодня на Цветном бульваре тюменцы хором исполнят гимн России.

Люди массово исполнят гимн РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо этого на различных площадках города состоятся митинги, акции и конкурсы.