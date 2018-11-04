Тюменцы празднуют День народного единства на Цветном бульваре
Хмурая погода не испугала патриотичных жителей Тюмени. На Цветном бульваре, где расположены различные площадки для празднования Дня народного единства, собрались с флагами, лозунгами и транспарантами тысячи тюменцев.
Горожане пришли с транспарантами и флагамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
На площади развернули огромный российский триколор.
Многие пришли семьями. Настроение у людей отличное. Сцена, где звучат слова поздравления, окружена тюменцами.
На сцене происходит самое интересноеФото: Алексей КОСЕНЧУК
- Уважаемые граждане! Позвольте мне от имени Общественной палаты Тюменской области сердечно поздравить Вас с днём единства народа. Сегодня очень важно консолидировать наше гражданское общество, выстраивая диалог власти и граждан, общественных институтов, - обратился к тюменцам председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.
Геннадий Чеботарёв поздравил тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК
После приветственных слов и поздравлений, начнётся концерт. Кроме того, сегодня на Цветном бульваре тюменцы хором исполнят гимн России.
Люди массово исполнят гимн РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК
Помимо этого на различных площадках города состоятся митинги, акции и конкурсы.