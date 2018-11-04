Тюменские ветераны проведут встречу в новом формате

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-04T10:02:59+03:00

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Ежегодный пленум Совета ветеранов Тюменского района в этом году впервые проходит в рамках молодежного форума «Инициатива! Творчество! Интеллект!». 4 ноября на одной площадке объединились «золотое» поколение и активная молодежь.

Встреча состоится в новом формате и приурочили к юбилею Тюменского района, как символ связи поколений.

Отметим, что более 29 тысяч пенсионеров живут сегодня в Тюменском районе, многие из них объединены в 41 первичную ветеранскую организацию. Старшее поколение Тюменского района занимает активную жизненную позицию. Так, уже 2 года подряд на областном конкурсе «Ветеранское подворье» наши земляки занимают больше всех призовых мест: 7 в 2017 и 11 в 2018 годах.

В своих селах и деревнях ветеранские организации ухаживают за памятниками героям войны и труженикам тыла и привлекают к этому благородному делу школьников. Ну, и конечно, ребят учат заботиться о старшем поколении. Сегодня в Тюменском районе в живых остался только 21 участник Великой Отечественной войны, 592 труженика тыла – эти люди нуждаются в особом отношении.