2018-11-04T09:25:47+03:00
Общество

Полевая кухня, концерты и массовое исполнение гимна ожидает тюменцев в День народного единства

Создана страничка о фотопроекте #МЫЕДИНЫ
Алена Кульмухаметова
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На одном из тюменских сайтов появился путеводитель по местам празднования Дня народного единства. На ресурсе можно найти информацию о конкурсах и праздничных площадках в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

Сегодня, 4 ноября, в Тюменской области состоятся праздничные концерты. Тюменцев ждут в полдень на Цветном бульваре. На сцене выступят известные солисты и творческие коллективы, пройдут массовое исполнение гимна России, народные гуляния, а еще гостей ждет полевая кухня, интерактивные площадки и не только. Также в этот день для зрителей пройдут праздничные программы в сквере «Казачьи луга», в доме культуры «Орфей» и доме культуры «Поиск».

В Ялуторовске в 16:00 состоится гала-концерт фестиваля национальных культур «Содружество», а также пройдут выставки, литературный час и уроки нравственности. В других городах акцент сделали на «Ночь искусств».

«Ночь искусств» пройдет и в Тюмени. Свои программы представят Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, исторический парк «Россия – моя история», музей «Городская дума», «Дом Машарова», «Усадьба Колокольниковых», музейный комплекс им. И.Я. Словцова и многие другие. А на двухэтажном автобусе с 15:00 до 16:30 горожане смогут окунуться в ART-пространство Тюмени.

Кроме этого, создана страничка о фотопроекте #МЫЕДИНЫ, который проходит ко Дню народного единства. В нем принимают участие семьи, в которых муж и жена – представители разных национальностей. К каждому фото прикреплена история – о том, какие ценности пара прививает детям, как в семье решаются межрелигиозные вопросы, какие праздники они отмечают.

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