2018-11-04T07:20:17+03:00
Общество

«Золото» и «серебро» получили абатские медики на «Абилимпикс»

Две медицинские сестры получили высокую оценку на конкурсе
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта организаторовФото с сайта организаторов
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Победителей регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» определили накануне в Тюмени. Среди победителей и участников много представителей муниципальных районов.

Так, по информации пресс-службы областной больницы №4 города Ишим, в состязаниях профессионалов сферы здравоохранения приняли участие две сотрудницы Абатской районной больницы.

Торопова Светлана, палатная медицинская сестра из детского отделения приняла участие в компетенции "Медицина и социальный уход" и получила сертификат участника.

Ее коллега Ольга Прусова, работающая в хирургическом отделении стационара, заняла второе место в номинации "Медицинский и лабораторный анализ", получила диплом и серебряную медаль.

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