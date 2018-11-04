2018-11-04T06:08:17+03:00
Общество

Чемпионат по парению в русской бане состоится в Ялуторовске

Банщики будут держать пар по 20 минут
Алена Кульмухаметова
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Посетители смогут увидеть старинные и новые техники оздоровительных банных процедур и спа-процедурПосетители смогут увидеть старинные и новые техники оздоровительных банных процедур и спа-процедурФото: Татьяна Коркина
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Необычный чемпионат состоится с 24 по 25 ноября на площадке клуба «ДобраБаня» в Ялуторовске. Там соберутся лучшие банщики Тюменской области.

По информации организаторов, участники из Тюмени, Ялуторовска, Сургута и Когалыма пройдут три номинации чемпионата: парение, спа-баня и веллнесс-баня.

Судейство будут осуществлять признанные специалисты по парению в бане.

- Существует регламент, шкала баллов. Будет оцениваться, как банщик держит пар, какими техниками владеет, как общается с моделью и как подбирает венки. Это не соревнования на скорость. Каждый участник и его модель проведут в парной не более 20 минут,- рассказала судья международной категории Елена Абибок.

Чемпионат Тюменской области по парению в русской бане проведут в таком формате впервыев регионе. Посетители смогут увидеть старинные и новые техники оздоровительных банных процедур и спа-процедур. Победители представят Тюменскую область на всероссийском чемпионате «Русь Банная 2019» в Норильске.

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