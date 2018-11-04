2018-11-04T05:48:18+03:00
Общество

Погода в Тюмени 4 ноября: +3 градуса и дождь

Поздним вечером ожидается снег
Алена Кульмухаметова
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На Цветном бульваре состоятся массовые мероприятияНа Цветном бульваре состоятся массовые мероприятияФото: Татьяна Коркина
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В выходной праздничный день, 4 ноября, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода.Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днём +3,-2 градуса.

В Тюмени облачная погода и дождь, поздним вечером возможен снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +3 градуса.

В Тобольске пасмурно мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 8-10 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +2 градусов.

Сегодня Тюмень вместе со всей Россией отмечает День народного единства. На различных площадках города пройдут массовые митинги, мероприятия и концерты.

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