СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-03T18:05:45+03:00

На X Терапевтическом форуме в Тюмени рассказали о реализованных проектах в медицинской сфере Фото: Татьяна Коркина

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Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о реализованных проектах в медицинской сфере на площадке X Терапевтического форума «Современные подходы к управлению медицинской организацией».

По информации департамента, все проекты объединяет одно – улучшить качество оказания медицинской области. Как отметила Инна Куликова, проект - решение большой задачи, в условиях ограниченных ресурсов, в определенный срок и с конкретными измеряемыми результатами.

Примером может стать внедрение IT-технологий в сферу здравоохранения. Благодаря сформированной в 2013 команде – проектного комитета – в регионе создали амбулаторную электронную карту пациента поликлиники, а затем и электронную историю болезни стационарного больного.

-Мы создали симуляционный центр, в котором смогли со своими обучающими программами дойти до каждого специалиста поликлиники, больницы, научили их работать в этой системе, - рассказала она.

Кроме того, Инна Куликова рассказала о результатах внедрения каждого проекта в разных направлениях. В их числе – создание региональной радиологической информационной системы, формирование новой модели медицинской организации и управление качеством и безопасностью медицинской деятельности.