2018-11-03T17:15:07+03:00
Общество

В Ялуторовске отметили трёхлетие Российского движения школьников

Праздновали его тортиком и чаем
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/skm_72Фото: https://vk.com/skm_72
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В Ялуторовске 27 октября отметили третий День рождения Российского движения школьников, несмотря на то, что официальная дата – 29 октября. Как сообщает «Тюменская область сегодня»», во время праздника активисты городских школ приняли участие в увлекательном квесте, во время которого они побывали на четырёх «станциях».

Ребята записывали видеопоздравление РДШ, исполнили «фирменный» танец движения, слушали про добровольчество и складывали из карточек слова, связанные с волонтёрством. Кроме того, через день они встретились со своими «коллегами» советских времён.

В Ялуторовске РДШ появилось в сентябре 2017-го года, тогда как в Тюменской области оно появилось на год раньше. Тем не менее, ялуторовский штаб является лучшим в регионе. По словам председателя комитета по делам молодёжи администрации города Ларисы Жуковой, будущее страны зависит от стремления волонтёров делать добрые дела в Ялуторовске.

- Пройдёт несколько лет – и вы станете у руля в нашем городе, а может быть, и области, - обратилась она к собравшимся на празднике волонтёрам.

Как отметила основатель движения в Ялуторовске Марина Ткаченко, в РДШ и вообще в Ялуторовске очень много творческих, спортивных детей, и эта школа – прекрасная площадка для реализации их возможностей.

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