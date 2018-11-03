2018-11-03T16:17:56+03:00
Общество

Тюменцы смогут сами выбрать спикера, с которым можно креативно позавтракать

В конце ноября пройдет XVIII международная лекция CreativeMornings
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/cmtmnФото: https://vk.com/cmtmn
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В Тюмени в конце ноября пройдет XVIII международная лекция CreativeMornings. Вместе со спикером на интеллектуальном завтраке тюменцы смогут поговорить на тему «Рестарт», а вот кто будет этим спикером – нужно выбрать самим. В группе во «Вконтакте» все желающие смогут предложить эксперта, указав его регалии, а потом его выберут путём голосования.

По словам куратора проекта Юлии Каргаполовой, проект создан, в первую очередь, для общения и знакомства. Чтобы общение было интересным, участники могут сами выбрать эксперта на заданную тему.

- В октябре мы уже пробовали и это оказалось востребованным. Поэтому мы снова решили обсудить с нашими слушателями, с кем бы они хотели познакомиться, чьи истории услышать на восемнадцатом завтраке, - рассказывает Юлия.

Напомним, в рамках международного проекта CreativeMornings тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 17 тем, включая «Выживание», «Равенство», «Гениальность» и многие другие. Всего креативные завтраки посетили свыше тысячи человек.

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