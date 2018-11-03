2018-11-03T15:38:03+03:00
Спорт

Юные тюменские тхэквондисты участвуют в турнире «Созвездие чемпионов»

Состязания проходят в Тольятти
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юные тюменские тхэквондисты участвуют в турнире «Созвездие чемпионов»Юные тюменские тхэквондисты участвуют в турнире «Созвездие чемпионов»Фото: pixabay.com
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Тринадцать тюменских тхэквондистов в возрасте от 7 до 12 лет принимают участие в турнире «Созвездие чемпионов», который проходит в Тольятти. Как сообщает «Тюменская область сегодня», большинство спортсменов выступят в двух дисциплинах – тылях и спаррингах. Также пятеро из них покажут судьям командный тыль.

По словам организаторов, заявки на участие в турнире подали сотни спортсменов со всех уголоков России, Казахстана и Армении. Для воспитанников тюменского клуба «Корё» это первые выездные соревнования, до этого они выступали лишь в межклубных состязаниях, где завоевали десяток медалей.

У тюменских ребят неплохие шансы завоевать медали, так как у многих из них большой опыт выступлений на вероссийских турнирах, в т.ч. и на первенстве России.

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