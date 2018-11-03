На спектакле в МТЦ «Космос» всё можно будет мять, трогать и пересыпать

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-03T14:25:13+03:00

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В тюменском МТЦ «Космос» завтра, 4 ноября, покажут бесплатный семейный интерактивный перфоманс «Течение времени», который пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает «Мой портал», с 20 до 23 часов малый зал превратится в космическое пространство с музыкой и инсталляциями, а авторские декорации создадут особую атмосферу.

По словам руководителя проектного офиса МТЦ «Космос» Марины Деликатной, спектакль в формате baby-среды «Космическое путешествие» показывают уже второй год подряд. Здесь всё можно трогать, пересыпать, мять, сочинять музыку, поэтому детям и их родителям будет интересно.

- Мы заметили, что такой интерактивный формат очень нравится и родителям, поэтому для Ночи искусств мы подготовили представление и для взрослых, и для детей, - рассказала она.

В таких представлениях используются необычные материалы для создания декораций, в т.ч. пшено, кассетная лента и многое другое. Подробности можно посмотреть здесь.