2018-11-03T13:18:23+03:00
Общество

Студенты ялуторовского колледжа собираются друг с другом «судиться»

6 ноября пройдёт игра-симуляция
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Студенты ялуторовского колледжа собираются друг с другом «судиться»Студенты ялуторовского колледжа собираются друг с другом «судиться»Фото: pixabay.com
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В ялуторовском Агротехнологическом колледже 6 ноября проведут «Игру законов», во время которой студентам расскажут о законах, правах и обязанностях. Также пройдёт игра-симуляция «Ответственность за присвоение чужого имущества или преступление и наказание», где студенты попробуют себя в роли участников судебного процесса.

Мероприятие проведут наставники социального проекта «Шанс». Как отметила руководитель проекта Любовь Бровко, проигрывание судебного процесса поможет ребятам погрузиться в проблему, узнать о последствиях и мерах пресечения со стороны закона.

- Иногда обвинение бывает неправомерным, подросток должен уметь защищать себя, отстаивать свои права, чтобы они не были нарушены. Эти знания воспитывают в подростке ответственность, помогают в принятие правильных решений и в осознании последствий, - рассказала она.

Другое мероприятие, «Игра законов», пройдёт в 4 этапа: эпиграф о воровстве, история о краже, анализ ситуации, подведение итогов. В финали «Игры законов» студенты пройдут тест на юридическом сайте, лучшие получат подарки от организаторов.

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