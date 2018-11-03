2018-11-03T11:41:17+03:00
Экономика

Тюменская область планирует наладить сотрудничество с Узбекистаном

Туда будут поставлять картофель
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область планирует наладить сотрудничество с Узбекистаном, поставляя семена картофеляТюменская область планирует наладить сотрудничество с Узбекистаном, поставляя семена картофеляФото: Татьяна Коркина
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Терминалы упоровской агрофирмы «КРиММ» каждые сутки отгружают до 400 тонн картофеля и овощей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, часть продукции отправляют в страны Средней Азии, в т.ч. и в Узбекистан.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, туда поставляется порядка 3-х тысяч тонн картофеля, однако есть возможность наладить полноценное сотрудничество. Когда тюменская делегация во главе с губернатором ездила в эту страну, тюменцы предложили партнёрам закупать криммовский семенной картофель и выращивать его у себя.

- Можно наладить поставки свежей продукции к нам уже в мае или даже раньше. Именно тогда наблюдается определенный дефицит, и Тюменская область принимает картофель, в том числе из дальнего зарубежья, - рассказал Геннадий Рязанов.

Стороны договорились улучшить логистику поставок, ведь сегодня существуют несколько нюансов при поставках картофеля, а это приводит к задержкам в пути. Кроме того, директор отметил, что фуры, которые следуют обратно в Тюменскую область, стоит загружать черешней, сухофруктами, яблоками, чесноком и луком.

- Это уже будет похоже на полноценное торговое сотрудничество. Такие предложения уже обсуждаются, - отметил он.

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