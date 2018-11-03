2018-11-03T10:34:36+03:00
Звезды

Тюменцев приглашают сыграть в новом спектакле «Внешние побочные»

Кстати, требуются не только актёры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцев приглашают сыграть в новом спектакле «Внешние побочные»Тюменцев приглашают сыграть в новом спектакле «Внешние побочные»Фото: pixabay.com
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Тюменский МТЦ «Космос» готовит новую работу по пьесе драматурга Дмитрия Богославского «Внешние побочные». Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на объединение, это будет история о преодолении детства и о невозможности вернуться домой.

Режиссёром назначен петербуржец, выпускник Российского государственного института сценических искусств Роман Муровцев. Он принимал участие в таких фестивалях, как European Young Theatre. 61 Festival dei 2 Mondi di Spoleto 2018 в Сполето (Италия) и ставил спектакли по пьесам Гарольда Пинтера, Юрия Мамлеева и Даниэля Пеннака.

Тюменцы могут поучаствовать в работе над спектаклем. Требуются видеограф-фотограф, композитор, актёры и помощник режиссёра. Активные репетиции пройдут с 22 ноября по 29 декабря, и в последний день репетиций пройдёт выпуск спектакля. Всех заинтересованных ждут в молодёжном театральном центре «Космос».

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