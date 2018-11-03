2018-11-03T08:13:24+03:00
Спорт

Спортивные волонтёры из Тюменской области готовятся к Универсиаде-2019

Она пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://krsk2019.ru/Фото: https://krsk2019.ru/
Изменить размер текста:

Спортивные волонтеры из Тюменской области готовятся к поездке на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на куратора спортивного направления добровольчества Тюменской области Сабину Алиеву, документы подали порядка 15 человек. В конце ноября завершится этап собеседований и отбор волонтеров, а финальные списки появятся в декабре.

По словам Сабины, квота на иногородних волонтеров составит порядка 10-ти человек на каждый регион. После того, как будут сформированы основной и резервный списки, начнется онлайн-обучение для волонтеров. В частности, их будут обучать английскому языку и компетенциям, которые нужны каждому волонтёру. В феврале ребята пройдут функциональные и объектовые инструктажи.

Напомним, приём заявок на участие в качестве волонтера зимней универсиады 2019 проходил с мая 2017 года. Свои анкеты на официальном сайте оставили более 40 тысяч человек, работать на Играх будут 5 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев приглашают сыграть в новом спектакле «Внешние побочные»
В Тюмени пройдет форум для глухих и слабослышащих
В Ялуторовске мужчина «поздравил» друга с Днём автомобилиста, ударив его ломом
Жителя Заводоуковска осудят за фальшивую одежду марок Nike, Adidas и Reebok
Житель Магнитогорска заходил в тюменские детсады, представившись родителем, и похищал деньги и ноутбуки
Французы побывали на Антипинском НПЗ, в «Медицинском городе» и на металлургическом заводе
В Тюмени торжественно открыли сквер имени Льва Ровнина
СК: в Заводоуковске скончалась девушка из-за неправильного лечения фурункула
Погода в Тюмени 3 ноября: ожидается мокрый снег с дождём
Медики рассказали, какие травмы получили пострадавшие в жёстком ДТП в центре Тюмени
«Пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов»: «Аэрофлот» отрицает штурм кабины самолета Тюмень-Москва
Александр Моор вручил заслуженным тюменцам почетные награды