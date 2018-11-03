Спортивные волонтёры из Тюменской области готовятся к Универсиаде-2019

СЕГОДНЯ 08:12 2018-11-03T08:13:24+03:00

Она пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года

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Спортивные волонтеры из Тюменской области готовятся к поездке на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на куратора спортивного направления добровольчества Тюменской области Сабину Алиеву, документы подали порядка 15 человек. В конце ноября завершится этап собеседований и отбор волонтеров, а финальные списки появятся в декабре.

По словам Сабины, квота на иногородних волонтеров составит порядка 10-ти человек на каждый регион. После того, как будут сформированы основной и резервный списки, начнется онлайн-обучение для волонтеров. В частности, их будут обучать английскому языку и компетенциям, которые нужны каждому волонтёру. В феврале ребята пройдут функциональные и объектовые инструктажи.

Напомним, приём заявок на участие в качестве волонтера зимней универсиады 2019 проходил с мая 2017 года. Свои анкеты на официальном сайте оставили более 40 тысяч человек, работать на Играх будут 5 тысяч человек.