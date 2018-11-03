СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-03T07:10:51+03:00

Французы побывали на Антипинском НПЗ, в «Медицинском городе» и на металлургическом заводе Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Деловая миссия Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) побывала в первые дни ноября в Тюмени, во главе с гендиректором Павлом Шинским. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это второй визит в регион за последние два года.

В состав делегации вошли также представители французских компаний «Decathlon», «Legrand», «Orange», «Sanofi» и «TechnipFMC». В связи с тем, что у каждой компании свои деловые интересы, гости работали по разным программам. Например, одни успели побывать на Антипинском НПЗ, другие же – на металлургическом заводе «Электросталь Тюмени».

Производители инновационных лекарственных препаратов «Sanofi» побывали в «Медицинском городе», где встретились с руководством регионального департамента здравоохранения и специалистами медцентра. В «Деловом доме «Петр Столыпин» прошли двусторонние встречи с руководителями тюменских предприятий, научных организаций.

Кроме того, делегация встретилась с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным, на которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.