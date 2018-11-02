Медики рассказали, какие травмы получили пострадавшие в жёстком ДТП в центре Тюмени

2 Нояб. 22:10 2018-11-02T22:12:02+03:00

Медики рассказали о травмах пострадавших в жёстком ДТП в центре Тюмени Фото: ГИБДД по Тюменской области

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Пятеро пациентов поступило в тюменскую областную клиническую больницу №2 после страшного ДТП, которое произошло вечером 2 ноября около торгового центра «Вояж», на пересечении ул. Мориса Тореза и ул. Герцена.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, три женщины госпитализированы в отделение травматологии с переломами нижних конечностей. Ещё двое мужчин направлены на амбулаторное наблюдение после оказания помощи по поводу ушибов мягких тканей нижних конечностей.

В ведомстве отметили, что всех пострадавших обследовала мультидисциплинарная бригада специалистов, оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, за рулём иномарки находилась 20-летняя девушка, её водительский стаж составляет всего два года. По предварительным данным, она была трезвой, но не справилась с управлением.