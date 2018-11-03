2018-11-03T07:58:07+03:00
Происшествия

В Ялуторовске мужчина «поздравил» друга с Днём автомобилиста, ударив его ломом

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске мужчина «поздравил» друга с Днём автомобилиста, ударив ломом по головеВ Ялуторовске мужчина «поздравил» друга с Днём автомобилиста, ударив ломом по головеФото: Татьяна Коркина
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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в диспетчерскую МО МВД России «Ялуторовский» поступило сообщение от сотрудника медучреждения. Он рассказал, что в больницу поступил молодой человек с телесными повреждениями.

Следователи выяснили, что мужчины решили отпраздновать День автомобилиста на одной из ялуторовских СТО выпивкой. Правда, во время застолья друзья поругались, начали ругаться, а потом и избивать друг друга. Один из приятелей, 36-летний мужчина, схватил металлический лом и ударил им своего оппонента, в результате чего 23-летний ялуторовчанин оказался в больнице.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему может грозить срок до 10 лет лишения свободы. Ранее в этом году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности из-за угрозы убийством.

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