Жителя Заводоуковска осудят за фальшивую одежду марок Nike, Adidas и Reebok

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-03T07:38:39+03:00

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В Заводоуковске межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, который обвиняется в незаконном использовании сходных с чужим товарным знаком обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2018 предприниматель продавал в Заводоуковске контрафактную спортодежду и обувь с логотипами известных марок - «Nike», «Adidas», «Reebok». Тогда его «деятельность» и удалось пресечь. Общий размер ущерба, причинённого правообладателям, составил более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд. Мужчине может грозить штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.