Житель Магнитогорска заходил в тюменские детсады, представившись родителем, и похищал деньги и ноутбуки

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-03T07:18:12+03:00

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Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Магнитогорца, который обвиняется в совершении сразу 12-ти краж.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек уже был судим за кражи, однако 9 августа он в очередной раз освободился из колонии и спустя какое-то время стал совершать кражи из тюменских детских садов. Под видом родителя мужчина заходил в детсады и похищал ноутбуки, деньги и телефоны воспитателей. Меньше чем за месяц он успел совершить 12 краж, одну из которых – вместе с сообщником.

Потерпевшими стали 9 детсадов и 6 воспитателей. Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей. 24 сентября молодого человека задержали и, по решению суда, заключили под стражу. Выйти на след преступника удалось при помощи камер видеонаблюдения.

Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд, в отношении сообщника материалы выделены в отдельное производство.