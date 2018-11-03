В Тюмени торжественно открыли сквер имени Льва Ровнина

СЕГОДНЯ 06:53 2018-11-03T06:53:36+03:00

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В Восточном округе Тюмени, в границах ул. Дмитрия Менделеева, Николая Семёнова и Николая Фёдорова, вчера, 2 ноября, торжественно открыли сквер им. Героя Социалистического труда, заслуженного геолога РСФСР Льва Ивановича Ровнина. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, автором скульптуры стал Сергей Фефелов, который познакомился с биографией Героя и пообщался с его дочерьми.

По мнению Ольги Данилкиной, дочери Льва Ровнина, скульптура получилась на редкость похожей на отца внешне и, что главное, передала характер гелога.

- Отец был удивительным человеком. Всегда говорил: ты дочь геолога и должна быть лучшей, – вспоминала Ольга Львовна. – Отец внёс серьезный вклад в развитие Тюменской области, многое сделал для становления геологии в регионе, - рассказала Ольга Данилкина.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук на открытии монумента, Тюмень гордится настоящими профессионалами – теми, кто выкладывался на 100% ради общего дела.

- Лев Ровнин отмечал, что жизнь геолога прошла не зря, если удалось открыть хотя бы одно месторождение. При его непосредственном участии их было открыто 150 только в Западной Сибири! И главным было Берёзовское – фонтаном рванувшее в 1953 году. Вот и получается, что Западно-Сибирская равнина стала для Льва Ровнина счастливой территорией творческих поисков и профессиональной закалки, - отметил мэр.

По окончании торжественного мероприятия присутствующие в знак памяти и уважения возложили цветы к монументу Льву Ивановичу Ровнину.