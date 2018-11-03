СК: в Заводоуковске скончалась девушка из-за неправильного лечения фурункула

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-03T06:35:33+03:00

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В Заводоуковске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом в минувшую пятницу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СО СК РФ по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что с 31 августа по 21 сентября 2018 года девушка лечилась в заводоуковской областной больнице №12 – слева на грудной клетке у неё выскочил абсцедирующий фурункул. Из-за того, что неустановленные пока медработники назначили ей неправильное лечение, у девушки возникло осложнение в виде заболевания септицимия. В тяжёлом состоянии её госпитализировани в тюменскую ОКБ №1, однако, несмотря на усилия врачей, 24 сентября она сконалась.

Следователи допросили сестру умершей, медработников, которые оказывали медицинскую помощь, изучили документы по поводу проведённого лечения, а также должностные инструкции работников. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.