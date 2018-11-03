Погода в Тюмени 3 ноября: ожидается мокрый снег с дождём

СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-03T06:18:56+03:00

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В Тюмени 3 ноября ожидается облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура ночью -0…-5 C, днем -1…+4…C.

По народному календарю 3 ноября – Иларионов День. Люди на Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать снег. Несмотря на то, что днём солнце пригревало и снежок уже шёл, на улицах было довольно грязно. Также считали, что, если снег ляжет на сырую землю и не растает – значит, ранней весной зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву – значит, в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.