«Пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов»: «Аэрофлот» отрицает штурм кабины самолета Тюмень-Москва

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-02T16:07:17+03:00

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Компания «Аэрофлот» опровергла сообщения, появившиеся в средствах массовой информации о том, что пассажиры рейса SU 1509 Тюмень – Москва штурмовали кабину пилотов. Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, это очередной случай вброса фейковой информации.

- Действительно, самолет вернулся с рулежной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления. Однако, обращаем внимание, что решение о возврате принималось командиром воздушного судна исключительно по технической причине, пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов, - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, пассажиры за медпомощью не обращались.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что самолет, который должен был вылететь из Тюмени в 1 ноября был возвращен со взлетной полосы и задержан на девять часов. Сообщалось, что в салоне так поднялось давление, что у некоторых пассажиров из носа и ушей потекла кровь, после чего они начали стучать в дверь кабины пилотов, призывая экипаж отложить полет.