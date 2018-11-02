Александр Моор вручил заслуженным тюменцам почетные награды

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-02T15:46:15+03:00

Эти люди внесли большой вклад в развитие региона и страны

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Жители Тюменской области, чьи труд, талант и доблесть могут служить примером для подражания, были отмечены накануне Дня народного единства почетными государственными знаками отличия. Как передает пресс-служба губернатора, высокую государственную награду им вручил сегодня, 2 ноября, глава Тюменской области Александр Моор.

По словам губернатора, церемония вручения наград – замечательная возможность отметить людей, которые внесли вклад в развитие региона и всего российского государства.

- Любовь к Отечеству - это мощная созидательная сила. Она движет нами в добрых делах и важных проектах, помогает менять жизнь к лучшему. Главная цель нашей общей работы – это укрепление социально-экономического потенциала Тюменской области. Для ее достижения важно участие каждого нашего земляка. Уверен, общими усилиями мы добьемся выдающихся результатов, - подчеркнул он и поблагодарил награжденных за созидательный труд, талант и доблесть, за большой вклад в укрепление и развитие Тюменской области и страны в целом.

Ивану Афанасьеву, члену общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области, Александр Моор вручил орден Почета, присужденный тому Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Надежда и Виктор Зольниковы из Тобольска получили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медаль ордена «Родительская слава». Они воспитывают пятерых детей. Еще один отец пятерых детей Сергей Гердт, но уже из Тюмени, заслужил медаль «Отцовская доблесть». Его жена Ирина также награждена медалью «Материнская слава».

Награды тюменцы получили и за многолетнюю безупречную государственную службу, за заслуги в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, лесной промышленности, энергетики, за заслуги в научной и педагогической деятельности, здравоохранения, в развитии физической культуры и спорта. Еще ряд жителей области были удостоены различных ведомственных наград, отмечены почетными званиями, грамотами, благодарностями губернатора и правительства Тюменской области.