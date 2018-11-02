2018-11-02T14:56:37+03:00
Здоровье

В Тюмени от гололеда серьезно пострадали 160 человек

Однако медики не все травмы, полученные тюменцами этим утром, связывают с гололедом
Лидия Шумкова
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Фото взято из группы "Моя Тюмень" в ВКФото взято из группы "Моя Тюмень" в ВК
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После ледяного дождя сегодняшним утром, 2 ноября, Тюмень стала одним большим катком. Соцсети запестрили шутками и мемами про гололед. Между тем, многим людям было не до смеха. Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОКБ №2», число травмированных людей резко возросло.

- По состоянию на 15.20 дня в травмпункт взрослого приемного отделения обратились 160 человек. Это вывихи, растяжения, ушибы суставов рук и ног. У нескольких человек диагностированы переломы лучевой кости и кости лодыжки, - отметили в пресс-службе и уточнили, что подобные травмы жители Тюмени получают и при бытовых обстоятельствах, поэтому связывать их все только с гололедом некорректно.

Вместе с тем, чтобы справиться с возросшей нагрузкой в ОКБ №2 усилили дежурную бригаду травмпункта, то есть вместо трех, осмотр, диагностику и при необходимости лечение ведут пять специалистов. Дополнительно организована работа третьего медрегистратора. Также сразу в холле больницы медицинская сестра оценивает степень тяжести травмы и при необходимости перенаправляет потоки пациентов.

Соцсети заполнили мемы про гололед в Тюмени. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВК

Соцсети заполнили мемы про гололед в Тюмени. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВК

Добавили специалистов и в другие кабинеты, так или иначе связанные с характером обращений пациентов. Так, в перевязочном и гипсовом кабинетах работают дополнительные медсестра и гипсовый техник, а рентгендиагностика проводится в двух кабинетах. В холле травмпункта оборудованы дополнительные места для сидения.

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