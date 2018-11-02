2018-11-02T15:32:24+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчине, убившему соседа, могут смягчить срок по вердикту присяжных

Они посчитали, что 9 лет строгого режима слишком много для такого преступления
Лидия Шумкова
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Коллегия присяжных заседателей Ленинского районного суда вынесла вердикт «Виновен, но заслуживает снисхождения» жителю Тюмени, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Как сообщается на сайте суда, в Ленинском районном суде Тюмени это первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Ранее такой формат заседаний проходил только на базе Тюменского областного суда.

Преступление произошло еще весной 2018 года. Осужденный вместе с приятелем распивали пиво и вышли на лестничную клетку, чтобы покурить. Там они встретили пожилого соседа с первого этажа, который вел асоциальный образ жизни. Приятели прогнали мужчину, но через два часа, будучи уже в одиночестве, осужденный снова встретил того в подъезде. В попытках избавиться от присутсвия нелицеприятного соседа, он пришел в ярость, так как квартира на первом этаже ежедневно была пристанищем бомжей, которые к тому же часто справляли нужду в подъезде.

Разозлившись, мужчина несколько раз ударил соседа в лицо и по голове, а когда тот упал и ударился о почтовые ящики, не менее семи раз пнул его ногой, сломав ему ребра. При этом осужденный сам же и вызвал скорую помощь, хотя сказал приехавшим медикам, что нашел соседа на площадке уже избитым. Однако на следующий вечер, когда пришла полиция, мужчина признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Избитый сосед вскоре скончался от побоев.

30 августа, на основании вердикта присяжных заседателей, был постановлен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы в размере 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Адвокат осужденного не согласился с приговором и обратился с апелляцией в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд Тюмени.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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