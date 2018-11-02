Кибермошенники продолжают «занимать» у тюменцев деньги в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-02T14:03:23+03:00

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Мошенники ловко провели трех жителей Тюменской области в социальных сетях, притворившись их родными или знакомыми. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, для этого они взломали личные странички пользователей соцсетей и разослали просьбы или предложения о перечислении денег. По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество и кражу. Ведется следствие.

Интересно, что на уловку попалась не только пожилая 67-летняя женщина, которой в сети «Одноклассники» от подруги пришло приглашение принять участие в акции. По условиям «участия», нужно было отправить реквизиты банковской карты, что пенсионерка и сделала, лишившись 13 тысяч рублей.

Не разгадали обман даже 21-летний житель Тобольска и 29-летняя тюменка. Тоболяка в сети «ВКонтакте» знакомая попросила перевести по счету четыре тысячи рублей. После перевода он позвонил девушке и с удивлением узнал, что никаких денег она ни у кого не запрашивала, а ее страничка была взломана. Жительницу Тюмени обманула «сестра», которая попросила перевести ей крупную сумму – более девяти тысяч рублей. Женщина воспользовалась мобильным приложением и перекинула на указанный счет деньги. Да только счет принадлежал вовсе не сестре, а мошенникам.

Полицейские предупреждают, при получении сообщения с просьбами или предложениями о перечислении денег не нужно поддаваться эмоциям. Лучше незамедлительно связаться с отправителем сообщения и уж тем более никому не передавать личных данных.