Тюменскую область на конкурсе «Народный участковый - 2018» представит тоболяк

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-02T13:20:47+03:00

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На сайте газеты «Комсомольская правда» стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый - 2018». Тюменскую область в этом году представляет участковый капитан полиции МО МВД России «Тобольский» Агаев Галиб Ибрагим оглы.

Участковый из Тобольска набрал 540 голосов интернет-пользователей на втором региональном этапе Всероссийского конкурса. Он значительно обогнал своих коллег из Заводоуковска и Ялуторовска, занял первое место и получил право участвовать на федеральном уровне конкурсной программы.

В своем родном городе Агаев Галиб Ибрагим оглы известен и пользуется уважением среди горожан. В 2013 году, еще будучи лейтенантом, он становился победителем местного конкурса, проводимого газетой «Тобольска правда». Но местные жителя знают участкового, прежде всего, по делам. Только за этот год, капитан полиции рассмотрел 328 жалоб и заявлений, поступивших от местных жителей. Каждое обращение полицейским взято на заметку и по каким-то из них приняты соответствующие меры.

Заслуги по обеспечению правопорядка в городе ни раз отмечались и руководством. В послужном списке Агаева Галиба Ибрагим оглы пять поощрений, в том числе две почётных грамоты ГУВД Тюменской области, а также благодарность от граждан. Участковый свято чтит кодекс офицерской чести и добросовестно служит закону.

- Своим главным профессиональным достижением считаю то, что за семилетний стаж службы в должности старшего участкового уполномоченного полиции, я всегда уделял и уделяю внимание каждой проблеме, с которой ко мне обращаются граждане. Учитываю личностные особенности людей, их темперамент, характер, и т.д. Для меня важно умение применять на практике юридические знания, умение устанавливать психологический контакт с населением. Это помогает раскрывать преступления и решать чьи-то житейские споры, - рассказывает Галиб Агаев.

Под его надзором находится административный участок № 28 – это микрорайон 7а, где проживает 6 835 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Участковый много внимания уделяет профилактической работе с граждан, состоящими на учёте в полиции. Это 25 человек. Большая часть из них отбывали срок в местах лишения свободы или имеют судимость, среди опекаемых есть также люди больные алкоголизмом, наркоманией и трудные подростки.

Тоболяки желают участковому победы в конкурсе. Болеют за него и сослуживцы, не только по месту жительства, но и в регионе. Жители Тюменской области также могут поддержать конкурсант и отдать за него свой голос. Сделать это можно на сайте «Комсомольской правды» до 10 ноября.

СПРАВКА КП

В 2018 году Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в восьмой раз. Третий – заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона (победители региональных этапов).

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции - 17 ноября.