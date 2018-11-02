В Тюмени продолжается гастрономический фестиваль #ТюменьГастроФест

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-02T13:00:05+03:00

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В Тюмени гастрономический фестиваль #ТюменьГастроФест будет продолжаться еще в течение двух недель. В рамках этого вкусного мероприятия, которое продлится до 18 ноября, оценивается мастерство 15 шеф-поваров Тюмени, которые готовят специальные дегустационные сэты, причем они обязательно должны использовать говядину, репу и чернику.

Постоянные участники #ТюменьГастроФест, который, к слову, проходит в городе уже не первый год, а также фуд-блогеры посещают рестораны и отмечают все достоинства и недостатки того или иного заведения. Так, юристу Марии Поветкиной показалась самой удачной подача блюд в кафе «Франсуа», самой вкусной - еда в GreenHouse, а выдержка концепции заведения больше всего соответствовала в сэте «Чины».

В свою очередь фуд-блогер Алена Фомина заявила, что на фоне других выгодно выделяется «Соловьиная роща» за моченую репу в закуске, а также панакоту с маком и черничными блинчиками. «Ин да Юса», по ее словам, отличилась нетрадиционным подходом, их сэт получился именно закусочный. «Максимыч» и «Чум» выдержали свои блюда в концепции заведений. Назвала она и неудачные примеры: «Чина», «Гарден отель» и «Фэмили» не впечатлили тюменского фуд-блогера, а в «Восточном экспрессе» порции ей показались слишком скромными.

По словам Елены Кашкаровой, депутата областной Думы, участие большего числа тюменцев в фестивале поможет улучшить сервис в заведениях общепита.

- Фестивали - очень важный элемент развития не только туристической инфраструктуры, но и повседневной городской среды. Чем больше тюменцев и гостей города примут участие в #ТюменьГастроФест, тем лучше станет сервис в заведениях, мастерство поваров и жизнь местных фермеров - ведь основные продукты, которые используют в приготовлении блюд, - из нашего региона. Я уже попробовала дегустационный сэт в ресторане при отеле «Евразия» (очень понравился салат с козьим сыром, черникой и кедровыми орехами), в планах - сходить с дочками в семейное кафе «Франсуа», - прокомментировала она.

ДЛЯ СПРАВКИ

Список ресторанов-участников и меню можно посмотреть в социальных сетях мероприятия.