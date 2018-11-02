Тюменцы отметят День народного единства по-спортивному

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-02T12:20:49+03:00

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В один из главных осенних праздников России, День народного единства, Тюмень станет площадкой для массовых спортивных мероприятий. Спортивные локации откроются в 11.45 на Цветном бульваре в районе улицы Орджоникидзе. Как сообщает МАУ «ТГМЦ», кроме концертной и творческой программы, для каждого тюменца там найдутся увлекательные занятия.

На интерактивной площадке «Футбольный дартс» можно будет «попинать» в цель своеобразные дротики – футбольные мячи с липучками. На футбольном конкурсе «Попади в цель» участники смогут отработать удары по мячу на меткость. Показать «силушку» можно будет во время народного соревнования по перетягиванию каната и во время мастер-класса по гиревому спорту. А после мастер-класса даже можно попробовать сдать норматив ГТО в этой дисциплине. Семьи с маленькими детьми приглашают присоединиться к «Баскетболу для самых маленьких», где папы, мамы и малыши смогут посоревноваться в меткости.

Ну а для тех, кто устанет от спортивных забав, организаторы приготовили фотозону и площадку «Единство наций». Там все желающие смогут сфотографироваться рядом с представителями национальных объединений в ярких народных костюмах. На площадке «Добровольцы Тюмени» в палатке волонтерского центра потенциальным добровольцам расскажут о том, как стать волонтером на крупнейших мероприятиях областной столицы и региона и получить волонтерскую книжку. В локации, организованной клубом детского творчества имени А.М. Кижеватова, пройдет открытая выставка радиоуправляемых самолетов, а представители учреждения проведут мастер-класс по основам авиамоделирования. В то же время аниматоры центра «В доме Буркова» завлекут гостей в хороводы и конкурс частушек, исполнят вместе с тюменцами русские народные песни.