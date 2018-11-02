Ритейлеров Тюмени научат, как привлекать покупателей

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-02T11:48:30+03:00

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Тюменским предпринимателям расскажут о том, как избежать основных сложностей в развитии бизнеса в сфере ритейла. На конференции «Розничный магазин. Точки роста 2019», которая пройдет в Тюмени 13 ноября 2018 года, перед ними выступят пять экспертов.

Спикеры конференции, в том числе, коснутся взаимоотношений торгового центра с его арендаторами и действующих элементов продвижения продаж в торговом центре. Так, по словам организатора конференции Надежды Варлачевой, многие ритейлеры выбирают торговые центры в качестве площадки для размещения своего магазина потому, что торговый центр берет на себя проблемы привлечения клиентов. Однако сами часто не могут сделать для посетителей предложение, от которого трудно отказаться.

Именно поэтому известный стилист Марина Кочаровская расскажет участникам об одном из действующих элементов продвижения в торговом центре, который, по словам федеральных экспертов, может увеличить продажи в два раза – оформлении витрины.

- Витрина – один из условно бесплатных способов привлечь внимание покупателя. Моя задача на конференции – уточнить роль витрин в коммуникации и поделиться идеями, как эту роль реализовать, - пояснила она.

С Мариной соглашается мама троих дочек, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова:

- Поход с детьми по магазинам - зачастую испытание для многих родителей. Дети устают, им скучно и неинтересно. В итоге мы хватаем первое попавшееся, лишь бы быстрее эта мука закончилась. А ведь, по сути, приложи магазин или торговый центр чуть больше усилий, подумай о своей целевой аудитории, ее комфорте - покупки могут превратиться в увлекательное мероприятие для всей семьи. Признаюсь, из «Детского мира» в Москве я всегда выхожу в недоумении - почему в нашем городе нет хотя бы отдаленно напоминающих его торговых центров? Здесь продумано все до мелочей - оформление витрин и внутреннего пространства магазина, зон отдыха и активностей для детей и взрослых, удобная навигация, единый стиль оформления всего пространства. Это удобно и выгодно всем - и семье, и продавцам! Посещение магазина перестает быть забегом на короткую дистанцию, мы проводим там гораздо больше времени - ребенок развлекается и узнает что-то новое в перерывах, а у родителей появляется возможность детально подойти к выбору и отлично провести время с малышом. И, как следствие, на выходе - счастливая, спокойная семья, много обдуманных покупок и большая выручка у продавца. Я очень надеюсь, что и тюменские магазины к этому придут.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте.