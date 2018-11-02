Детсадовского вора из Челябинска будут судить в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-02T11:14:10+03:00

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В Тюмени будут судить челябинца, совершившего 12 краж из детсадов. Уголовное дело уже направлено в городской Ленинский районный суд.

Как сообщили в прокуратуре Тюмени, 29-летний житель Магнитогорска Челябинской области приехал в Тюмень в августе этого года. Только в начале месяца он освободился из колонии, куда попал за кражи. Но, как говорится, полученный опыт его ничему не научил, и он принялся за старое. В областной столице мужчина стал совершать кражи из детских садов.

Притворяясь родителем, он заходил в детское учреждение и похищал ноутбуки, а также деньги и телефоны воспитателей. В течение месяца мужчина успел совершить 12 краж, к одной даже привлек сообщника. От воровской деятельности челябинца пострадали 9 детских садов и 6 воспитателей. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 230 тысяч рублей.

Детсадовского вора задержали 24 сентября и заключили под стражу. Как уточняют в прокуратуре, выйти на него помогли записи с камер видеонаблюдения.