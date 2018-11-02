2018-11-02T10:44:25+03:00
Здоровье

В Тюменской области более 36 тысяч человек страдают от ожирения

Есть и те, у кого масса тела превышает 200 килограмм
Лидия Шумкова
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В Тюменской области 2,5% населения страдают от ожирения, а это порядка 36,5 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе «МСЧ «Нефтяник», таковы цифры за прошедший год. Всего же в России за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.

Врачи отмечают, что избыточный вес чаще всего становится причиной возникновения таких заболеваний, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие. Так, по словам доктора медицинских наук, профессора, главного внештатного эндокринолога департамента здравоохранения Тюменской области Людмилы Суплотовой, сахарный диабет второго типа практически в 100% случаев развивается у лиц с избыточным весом.

Порой, чтобы избавить человека от лишнего веса, требуется хирургическое вмешательство. На базе Центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений МСЧ «Нефтяник» успешно реализуются два направления бариатрической хирургии: слив-резекция для пациентов с ожирением и билиопанкреатическое для пациентов с диагнозом «сверхожирение», масса тела которых превышает 200 килограмм.

- Для этой группы пациентов, увы, большая часть методик просто не эффективна. Комплексное вмешательство помогает им существенно сбросить вес в течение одного года после операции, – прокомментировал доктор медицинских наук, профессор Казбек Аутлев.

К слову, за время работы центра было проведено более сотни операций по хирургическому лечению ожирения. Чаще всего к хирургическому вмешательству прибегали в тех случаях, когда другие способы не дали положительного результата.

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