2018-11-02T09:55:34+03:00
Звезды

Тюменский фильм получил престижную кинонаграду в Германии

За последние восемь лет проведения фестиваля - это первая награда, которую получает полнометражное игровое российское детское кино
Лидия Шумкова
Поделиться:
Фото предоставлено Ассоциацией «НП «КОТ»Фото предоставлено Ассоциацией «НП «КОТ»
Изменить размер текста:

Детский фильм «Бегство рогатых викингов», снятый в Тюмени по мотивам повести известного тюменского писателя Владислава Крапивина, получил награду престижного международного кинофестиваля. SCHLINGEL, так называется кинофестиваль для детей и юношества, проходил в 23 раз в Германии в городе Хемниц.

Российский фильм режиссера Ильи Белостоцкого «Бегство рогатых викингов» соревновался с еще 123 фильмами, снятыми кинематографистами из 51 страны. Как сообщает Ассоциация «НП «КОТ», борьба шла за 18 призов с общим призовым фондом 64 тысячи евро. Победителей выбирали 10 профессиональных, молодежных и детских жюри, а также все юные зрители, пришедшие на премьерный показ в 11 кинозалов.

«Бегство рогатых викингов» стал обладателем приза зрительской аудитории, а это 25 тысяч человек. За последние восемь лет проведения фестиваля - это первая награда, которую получает полнометражное игровое российское детское кино.

По словам режиссера, вполне понятные опасения перед показом на нерусскоязычную аудиторию оказались напрасны: в зале царили смех и хорошее настроение, а после сеансов дети засыпали режиссера вопросами.

- Выбор зрителей – самая лучшая из всех возможных наград, и я надеюсь, что очередная победа, уже восьмая в активе фильма, станет серьезным шагом к дальнейшему международному продвижению отечественного детского кино, - считает Илья Белостоцкий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменскую область на конкурсе «Народный участковый - 2018» представит тоболяк
В Тюмени продолжается гастрономический фестиваль #ТюменьГастроФест
Тюменцы отметят День народного единства по-спортивному
Ритейлеров Тюмени научат, как привлекать покупателей
Детсадовского вора из Челябинска будут судить в Тюмени
В Тюменской области более 36 тысяч человек страдают от ожирения
Тюменские энергетики примут участие в развитии «умного» города
Проезд в тюменских автобусах подорожает на рубль в 2019 году
В правительстве Тюменской области проходит круглый стол на тему газификации регионов
Врачи поставили тюменку на ноги после инсульта
В Тюмени гололедица: тюменцев призывают быть особо внимательными
В Тюмени поймали серийных вымогателей
Владимир Якушев проведёт в Тюмени пресс-конференцию по вопросам развития городской среды
В Тюмени на несколько часов погаснут сразу четыре светофора
Погода 2 ноября в Тюмени: облачно и дождь со снегом