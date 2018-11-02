Тюменский фильм получил престижную кинонаграду в Германии

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-02T09:55:34+03:00

За последние восемь лет проведения фестиваля - это первая награда, которую получает полнометражное игровое российское детское кино

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Детский фильм «Бегство рогатых викингов», снятый в Тюмени по мотивам повести известного тюменского писателя Владислава Крапивина, получил награду престижного международного кинофестиваля. SCHLINGEL, так называется кинофестиваль для детей и юношества, проходил в 23 раз в Германии в городе Хемниц.

Российский фильм режиссера Ильи Белостоцкого «Бегство рогатых викингов» соревновался с еще 123 фильмами, снятыми кинематографистами из 51 страны. Как сообщает Ассоциация «НП «КОТ», борьба шла за 18 призов с общим призовым фондом 64 тысячи евро. Победителей выбирали 10 профессиональных, молодежных и детских жюри, а также все юные зрители, пришедшие на премьерный показ в 11 кинозалов.

«Бегство рогатых викингов» стал обладателем приза зрительской аудитории, а это 25 тысяч человек. За последние восемь лет проведения фестиваля - это первая награда, которую получает полнометражное игровое российское детское кино.

По словам режиссера, вполне понятные опасения перед показом на нерусскоязычную аудиторию оказались напрасны: в зале царили смех и хорошее настроение, а после сеансов дети засыпали режиссера вопросами.

- Выбор зрителей – самая лучшая из всех возможных наград, и я надеюсь, что очередная победа, уже восьмая в активе фильма, станет серьезным шагом к дальнейшему международному продвижению отечественного детского кино, - считает Илья Белостоцкий.